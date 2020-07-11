Dünya Müslümanları A Haber'e konuştu: Türkiye ayağına bağlanmış zincirleri kırdı

11.07.2020 14:19

İstanbul fethinin tarihi simgesi olan Ayasofya, dün Danıştay'ın verdiği kararla yeniden cami olma özüne kavuştu. 86 yıllık esaretinden kurtularak tekrar ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için, dünya Müslümanları tek yürek oldu. A Haber, alınan tarihi karar sonrası birçok ülkede Müslümanlara mikrofon uzattı. Alınan karar yurt dışında yaşayan hem Türk vatandaşlarını hem de Müslümanları adeta sevince boğdu. İşte Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılacak olmasına verilen o tepkiler...