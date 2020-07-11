Son dakika: Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: ''Unutulan soykırım tekrarlanır''

11.07.2020 12:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Srebrenitsa katliamı ile ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarih: 11 Temmuz 1995

Zulmün Adı: #Srebrenitsa

"Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

Aliya İzzetbegoviç