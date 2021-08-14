Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi!

Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. İşte afet bölgesinden dakika dakika tüm detaylar..

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi. Selden etkilenen Kastamonu'da 34, Sinop'ta da 6 vatandaş hayatını kaybetti. Devlet, tüm imkanlarıyla afet bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, açıklamalar da peş peşe geliyor.



İşte dakika dakika son gelişmeler;





SAAT 08.52 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, "9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir." denildi.

SEL FELAKETİNDE 38 CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketine ilişkin son durumu aktardı.











Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Kastamonu'da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor" ifadelerini kullandı.



Koca, "32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında" dedi.





SİNOP'TA SON DURUM

Sağlık Bakanı,"Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" dedi.



Açıklanan verilerle birlikte can kaybı 38'e yükseldi.



İşte sel felaketinin yaşandığı bölgede 13 Ağustos'ta dakika dakika yaşananlar;

22.10 Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."



22.10 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1025, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde 511 afetzedenin tahliye edildiği belirtildi.

21.54 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından, Kastamonu Bozkurt'ta elektrik verilemeyen bölgelere mobil jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.



21.15 Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.





Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.





ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

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