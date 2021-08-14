CHP’li Engin Altay’ın yalanları birbirine karıştı

Cumhuriyet Halk Partisi, halkın acıları ve kayıpları üzerinden provokasyon oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ege ve Akdeniz'de ortaya çıkan yangınlarda 'helikopter yok' yalanını söylemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yangın bölgesinde kaç helikopter ve uçak çalıştığını söyleyerek yalanını çürütmüştü. Yalan makinesi Altay bu sefer de Kastamonu da ortaya çıkarak "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye'lerinden gelen ekipler ‘size ihtiyacımız yok’ denilerek şehre sokulmamış" dedi. Bu kez Altay'ı bizzat CHP'liler çürüttü.

CHP'NİN BAŞ PROVOKATÖRÜ ENGİN ALTAY İŞ BAŞINDA

Ülkemizde yaşanan her türlü olayda yalan ve iftira ile halkı galeyana getirmek için tüm mesaisini harcayan CHP ve onun vekilleri sel felaketini de es geçmedi.

Orman yangınlarında da yaptığı provokasyonlarla sahnede olan CHP'li Engin Altay, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketlerinde "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmamış." dedi.

Fakat bu alçak provokasyon İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından atılan tweet ile çürütüldü.

Ongun yaptığı paylaşımda "Sel felaketi ciddi zarar vermiş durumda. İBB toplam 94 personel, 54 araç-iş makinesi, ekipman ve gıda malzemeleri ile sel bölgelerinde. Kurtarma, enkaz kaldırma ve destek çalışmaları birlikte yürüyor." dedi.

Yavaş ise "43 personel, 2 K-9 arama kurtarma köpeği ve 18 araçtan oluşan destek ekibimiz bugün Kastamonu'ya ulaştı. Her türlü desteğimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz ve dualarımız sizinle." paylaşımında bulunarak CHP'nin baş provokatörcüsü Engin Altay'ın yalanını çürüttü.

'YANAN YERLERDE HELİKOPTER GÖRDÜYSEM NAMERDİM'

CHP'li Altay, yangın bölgelerinde helikopter görmediğini iddia ederek "yanan yerlerde bir tane helikopter gördüysem namerdim" demişti. Daha sonra ise bölgedeki helikopter ve yangın söndürme uçaklarının sayısı yetkili kurumlarca paylaşılarak Altay'ın yalan terörüne son verilmişti.