Haberler Haber Videoları Son dakika! İstanbul Sultangazi'de korkutan orman yangını

Son dakika! İstanbul Sultangazi'de korkutan orman yangını

Son dakika! İstanbul Sultangazi'de korkutan orman yangını
14.08.2021 11:44 - Son Güncelleme: 14.08.2021 11:48
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İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yangın! Sultangazi'de ormanında saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. İşte yangından ilk görüntüler...


Sultangazi'de ormanda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Bu sırada ormanda denetimde olan polis ekipleri, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Çalışmalara bir helikopter de havadan su dökerek destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ormanın iç kısımlarında ve çevresinde kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı arama başlattı.
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