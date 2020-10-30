SON DAKİKA HABER! Mesut Yılmaz'ın cenazesinin günü ve saati belli oldu!

Son dakika haberine göre eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz, "Pazar günü saat 12.00’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazını kılacağız." dedi. Mayıs 2020’de beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık iki yıl boyunca üç kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştı.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.



HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.









EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Hürriyet'te yer alan habere göre Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, ilk açıklamasında "Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum" dedi.

Yılmaz, cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğini söyledi.





BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.







CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Türkiye siyaset hayatının mümtaz simalarından, eski başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, eşi Berna Hanım'a, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.













Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi.







MESUT YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947, İstanbul, Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi.



6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.









BAKANLIK DÖNEMİ

1983 yılının mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize milletvekili seçildi. Birinci Turgut Özal hükümetinde Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü. 1986 yılında ANAP içerisinde yaşanan Turgut Özal ile Bedrettin Dalan arasındaki ayrışmada Dalan tarafında olsa da Özal'ı karşısına almamıştır.









29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği genel başkan yardımcılığı yaptı. Yılmaz, Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.



ANAP GENEL BAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIKLARI

15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.



24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ileDoğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53. hükümetin başbakanı olarak görev yaptı.









28 Şubat sürecinde mecliste muhalefet milletvekilleri azınlıkta olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Demirel'in eski partisi DYP'den kendine yakın milletvekillerini istifa ettirerek onları Demokrat Türkiye Partisi adı altında toplayıp ANAP-DSP-DTP koalisyonuna (ANASOL-D hükümeti, 55. hükümet) sokmasıyla 20 Haziran 1997'de üçüncü kez başbakan oldu. 25 Kasım 1998'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendisi ve devlet bakanı Güneş Taner için verdiği gensoru önergelerinin TBMM'de kabul edilmesinden sonra istifa etti.







18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.









3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin %5 oy oranı ile barajın altında kalmasından sonra görevinden istifa etti. Rize'den milletvekili seçilecek oy oranına ulaşmasına rağmen lideri olduğu ANAP %10'luk barajın altında kaldığından milletvekili seçilememiştir.









ANAP SONRASI SİYASî YAŞAMI

25 Mayıs 2007'de Rize'den bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. 2009 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye 31 Ekim 2009'da geçti. 15 Ocak 2011 tarihinde Namık Kemal Zeybek'in genel başkan seçilmesinin ardından Demokrat Parti'den 18 Ocak'ta istifa etti.









ÖZEL YAŞAMI

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir.1975 yılında Berna Hanım (d. 1953) ile tanışan ve 1976 yılında evlenen Mesut Yılmaz'ın bu evlilikten Yavuz (d.1979) ve Hasan (d.1987) adlarında iki çocuğu oldu.