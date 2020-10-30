Başkan Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii’nde ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Cami inşaatını gezen Erdoğan, "Taksim Camisinin Ramazan ayına yetişmesi ile ilgili bilgi aldım." dedi.

Şimdi arkadaşlar Taksim Camii ile alakalı olarak Ramazan'a yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'inin altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım tüm gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah altıncı ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar.

Fevkalade bir durum olmadığı takdirde altıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektrik, elektronik işlerde bir sarkma olabilir çünkü ithal. Ama bunun dışındaki bütün işleri altıncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz.