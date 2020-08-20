20.08.2020 14:05

Son dakika haberine göre Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının tamamı istifa etti. İl başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar." denildi.

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının tamamı istifa etti.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı il yönetimi,ilçe yönetimleri ve mahalle teşkilatlarıyla beraber istifa etti.

İl başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar." denildi.

