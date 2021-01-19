SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı anının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2'si gözaltına alındı.





SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan ikisinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.



SİLAH SESLERİ DUYULDU

Özdağ'ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri duyuldu.



GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDAĞ KENDİSİNE SALDIRAN BİR KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran şüphelilerden birini teşhis etti. Alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.

Saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ'ın şüphelilerin tespiti için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ'ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ'ın tespit ettiği bildirildi.

Teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.