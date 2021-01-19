Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı anının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı anının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı anının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı!
19.01.2021 13:38
Ana Sayfa 03:15
Ne Kars ne Ardahan Türkiye'nin...
Ana Sayfa 00:22
Özdağ’a saldırı anının...
Ana Sayfa 01:17
Tekirdağ'da feci kaza! Motor...
Ana Sayfa 00:38
Koronavirüse yakalanan Okan...
Ana Sayfa 02:13
6,4 büyüklüğünde deprem...
Ana Sayfa 08:21
İşte kutuplaştırıcı dil bu
Ana Sayfa 00:42
Kuruluş Osman 42. bölüm 2....
Ana Sayfa 03:53
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:18
Yaşlı kadına bakıcı şiddeti!
Ana Sayfa 00:09
Sevgilisinin lüks araçlarını...
Ana Sayfa 00:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi...
Ana Sayfa 03:58
Günde 3 bin dolar...

Son dakika haberine göre, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.


Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2'si gözaltına alındı.


SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan ikisinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.

SİLAH SESLERİ DUYULDU
Özdağ'ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri duyuldu.


GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDAĞ KENDİSİNE SALDIRAN BİR KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran şüphelilerden birini teşhis etti. Alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.

Saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ'ın şüphelilerin tespiti için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ'ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ'ın tespit ettiği bildirildi.

Teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları