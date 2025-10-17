Gaziantep’te kamyonet devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Nizip–Gaziantep D-400 karayolu kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre M.K. idaresindeki 27 R 0725 plakalı BMW marka otomobil ile Bozan Yener (44) yönetimindeki 27 RR 756 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Kamyonet ters döndü, sürücü fırladı

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savruldu, kamyonet ise takla atarak ters döndü. Kazada Bozan Yener, araçtan dışarı fırlayarak ağır şekilde yaralandı.

Bir ölü, bir ağır yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bozan Yener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü M.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden Yener'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.