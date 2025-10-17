Amasya Gümüşhacıköy'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, Gümüşhacıköy–Merzifon karayolu Keltepe mevkisinde meydana geldi. Osman Kurt yönetimindeki 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonuyla çarpıştı.

Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemede, hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu tespit edildi.

Sürücüler hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Osman Kurt ve kamyon şoförü Nevzat K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İnceleme sürüyor

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olay yerinde jandarma ve karayolları ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.