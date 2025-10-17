PODCAST CANLI YAYIN
Bakırköy Metro İstasyonu'nda intihar!

Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro hattının Bakırköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. Olay nedeniyle seferler geçici süreyle durduruldu, istasyon kapatıldı.

Olay, saat 11.20 sıralarında Bakırköy Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metro treninin istasyona girdiği sırada bir erkek yolcu raylara atladı. Tren, şahsın üzerinden geçti ve talihsiz yolcu vagonların altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından şahsı trenin altından çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Seferler durduruldu

Olay sonrası Bakırköy istasyonu seferlere kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, hattaki seferlerin bir süreliğine durdurulduğu, güvenlik incelemeleri tamamlandıktan sonra yeniden normale döneceği bildirildi.

Cenaze Adli Tıp'a götürüldü

Kimliği henüz açıklanmayan kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

