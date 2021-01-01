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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Omar Elabdellaoui açıklaması: Çocuklarını korurken olmuş

SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Omar Elabdellaoui açıklaması: Çocuklarını korurken olmuş
01.01.2021 16:03
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Son dakika haberine göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Cengiz, futbolcuları Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kazanın detaylarını ilk defa açıkladı. Cengiz, "Çocukları yanında olduğu için biraz da onları koruma amaçlı olmuş." dedi.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.




Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklaması şu şekilde:

"Üzücü bir olay. Yeni yıla girdik ama bu olay umalım da berbat geçen 2020'de kalsın. Omar'ın morali iyi. Darbe almış.





ÇOCUKLARINI KORUMAK İSTEMİŞ

Çocukları yanında olduğu için biraz da onları koruma amaçlı olmuş.





BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı. Bize destek olan kulüplerimize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Futbolcumuza verilen destek için herkese teşekkür ediyorum. Göz insanın en hassas organıdır. Hastanemize teşekkür ediyoruz.






İYİYE GİDİŞ VAR
İyiye gidiş var. Umut en güzel duygudur. Kesin konuşmak doğru olmaz. Daha net bir durum için 1-2 hafta için beklememiz gerekecek."


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