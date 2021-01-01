31 Aralık Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste ve bilet sorgulama

31 Aralık Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonucu dün gece açıklandı ve kazananlar yeni yıla büyük umutlarla ve mutlu girdi. 100 TL'lik ikramiye Manisa'ya gitti. Talihli ise hala ortaya çıkmadı. Daha önce yapılan açıklamnada büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğuna yer verilmişti. Dün yapılan çekilişte büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 numaralarına çıktı. Milli Piyango'da kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunun açıklandığı, sıralı tam listenin belli olduğuna yer verildi. Büyük ikramiyenin çıktığı biletin satıldığı il hemen açıklandı ve Manisa'da çeyrek bilet alan bir kişiye büyük ikramiyenin çıktığı öğrenildi. Bu açıklama sonrası diğer 3 talihlinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Milli Piyango İdaresi'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamada Manisa Akhisar'da satılan çeyrek bilete ikramiye çıktığı, büyük ikramiyeye ait 9884757 numaranın bulunduğu diğer 3 biletin ise satılmadığına yer verildi.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI

http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php

MPİ bilet sorgulama sayfası yukarıdadır

MANİSA'DAN 1 KİŞİYE ÇIKTI

Büyük ikramiyenin çıktığı biletin satıldığı il hemen açıklandı ve Manisa'da çeyrek bilet alan bir kişiye büyük ikramiyenin çıktığı öğrenildi. Bu açıklama sonrası diğer 3 talihlinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Milli Piyango İdaresi'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamada Manisa Akhisar'da satılan çeyrek bilete ikramiye çıktığı, büyük ikramiyeye ait 9884757 numaranın bulunduğu diğer 3 biletin ise satılmadığına yer verildi.

Çekilişi yapan Sisal Şans konu ile ilgili , "Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar'dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

31 ARALIK YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SIRALI TAM LİSTE VE BİLET SORGULAMA

9 - 8 - 8 - 4 - 7 - 5 - 7

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 2021 Milli Piyango biletinin sahibi Manisa Akhisar'daki bir talihli.

İşte Milli Piyango 2021 Yılbaşı sıralı tam liste;

100 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN RAKAMLAR

9884757

AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR

0 ve 5

10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9989608,9226048,9751643,9986763,7686590,4482473,6338587,5787953,4714334,2309341,3312378,9499197,5367672,3612599,8628569,1149804,4308593,1259479,6354870,5308813,3447800,4860396,8248960,6352764,6505152,0786427,9074687,4031812,3043636,9186926

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464

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