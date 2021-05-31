Son dakika: FETÖ'cü Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi... FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ve örgütün yayın organı STV'nin ağlak ekran yüzü Kemal Gülen'in de kardeşi olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.









FETÖ'NÜN SÜMÜKLÜSÜNÜN KARDEŞİ

MİT operasyonuyla Türkiye'ye paketlenen Selahaddin Gülen, aynı zamanda FETÖ'nün ekran yüzü olarak bilinen ağlak Kemal Gülen'in de kardeşi.









FETÖ'cü Kemal Gülen, uzun zamandır sosyal medyadan algı yaparak yaparak kardeşini aklamaya çalışıyordu. Gülen, Twitter'dan "Hükümete yakın gazetelerde çıkan haberlere göre kardeşim Selahattin Gülen Kenya'dan kaçırılarak Türkiye'ye getirilmiş. Can güvenliğinden endişe ediyorum. Bunu soruşturacak bir yetkili yok mu?" paylaşımında bulunmuştu.









Gülen, "Bir kez daha ifade edeyim ki, Türkiyenin suçlamalarını dinleyen Kenya ilk derece mahkemesi ve yüksek mahkeme delilleri yetersiz buldu ve iade edilmemesine karar verdi. Tarafsız ve bağımsız yargı Selahaddin'i temize çıkarttı. Daha ne istiyorsunuz. Sırf imaj uğruna onu kaçırdınız." şeklindeki paylaşıyla da "tarafsız ve bağımsız Kenya yargısının" FETÖ'cü kardeşini temize çıkardığını iddia etmişti.