Haberler Video Son dakika: Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada |Video-Son Dakika Videoları
Son dakika: Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada |Video-Son Dakika Videoları

Son dakika: Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada |Video-Son Dakika Videoları

25.01.2020 18:38

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Polis olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyulması üzerine hareketlilik yaşandı. Polis, silahlı saldırıda karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. İşte Esenyurt'ta yaşanan korku dolu o anlar kamerada...


Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çatışmada göğsünden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyuldu. Bir anda hareketlilik yaşandı. Polis, silahlı saldırıda karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
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