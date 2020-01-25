Son dakika: Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada |Video-Son Dakika Videoları 25.01.2020 18:38

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Polis olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyulması üzerine hareketlilik yaşandı. Polis, silahlı saldırıda karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. İşte Esenyurt'ta yaşanan korku dolu o anlar kamerada...