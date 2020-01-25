Haberler Video 24 saat sonra mucize! Elazığ'da 2,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı
24 saat sonra mucize! Elazığ'da 2,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı

24 saat sonra mucize! Elazığ'da 2,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı

25.01.2020 21:18

Elazığ'da dün meydana gelen 6,8'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 24 saat sonra yeni bir mucize gerçekleşti. Jandarma ekipleri 2,5 yaşındaki Buse Nur'u enkazdan kurtardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.


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