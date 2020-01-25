Son dakika haberine göre; Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı. İşte depremin yeraltındaki sesi...
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem bölgede geniş bir alanda hissedildi. Daha sonra ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.
Siteden yayımlanan kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.
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