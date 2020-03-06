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Son dakika: Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan Jimmie Akesson, sınır dışı edildi

Son dakika: Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan Jimmie Akesson, sınır dışı edildi

06.03.2020 15:37

Son dakika haberi... Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce broşür dağıtan göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edildi.


Edirne Pazarkule sınır kapısında dün sığınmacılara broşür dağıttığı tespit edilen Akesson hakkında izinsiz bildiri dağıtmaktan işlem yapıldı.

Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Burada kendisini çeken basın mensuplarını cep telefonuyla görüntüleyen Akesson'un, terminaldeki biletleme işlemleri yapıldı.

Pasaport kontrolünden geçen Akesson, tarifeli uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderildi.

Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandığı öğrenildi.

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