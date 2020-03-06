Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası "koronavirüs" uyarısı 06.03.2020 15:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için geldiği Büyük Çamlıca Camii’nde vatandaşlara seslendiği konuşmada Rusya ile yapılan ateşkes hakkında konuşarak, “Temennimiz odur ki bu sürer ve böylece Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur” dedi. Ayrıca koronavirüsü hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ara sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim” diye konuştu.