Ateşkesin ardından İdlib'de Türk ve Rus askerleri ilk kez birlikte görüntülendi

Türkiye ve Rusya dün Moskova'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes konusunda anlaştı. Anlaşma sonrası Türk ve Rus birlikleri Suriye'nin İdlib kentinde ilk kez görüntülendi.
Son dakika haberi... Türkiye ile Rusya'nın dün gerçekleştirdiği ateşkes anlaşmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı.
TÜRK VE RUS BİRLİKLERİ BİR ARADA
Anlaşma sonrası Türk ve Rus birlikleri Suriye'nin İdlib kentinde ilk kez görüntülendi.
15 MART'TA DEVRİYE BAŞLAYACAK
İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak.
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