Ateşkesin ardından İdlib'de Türk ve Rus askerleri ilk kez birlikte görüntülendi 06.03.2020 15:52

Türkiye ve Rusya dün Moskova'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes konusunda anlaştı. Anlaşma sonrası Türk ve Rus birlikleri Suriye'nin İdlib kentinde ilk kez görüntülendi.