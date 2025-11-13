PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi'nde dün akşam akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

22 yaşındaki İsmet Barçin yaşamını yitirdi

Çıkan çatışmada 22 yaşındaki İsmet Barçin yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki J.B. ağır yaralandı. Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Barçin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

14 şüpheli gözaltında

Jandarma ekipleri olay sonrası geniş çaplı inceleme başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bunlar da Var

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle