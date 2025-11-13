Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi'nde dün akşam akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

22 yaşındaki İsmet Barçin yaşamını yitirdi

Çıkan çatışmada 22 yaşındaki İsmet Barçin yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki J.B. ağır yaralandı. Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Barçin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

14 şüpheli gözaltında

Jandarma ekipleri olay sonrası geniş çaplı inceleme başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.