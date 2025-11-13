Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu! İşte şehitlerimiz...
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Millî Savunma Bakanlığı, kazada şehit düşen kahramanların isimlerini açıkladı.
MSB şehit askerlerin kimliklerini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre şehit askerlerimizin isimleri şöyle:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz,
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu,
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen,
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir,
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan,
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci,
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.
Türkiye yasa boğuldu
Şehitlerin acı haberi, memleketlerindeki baba ocaklarına ulaştı. Ülke genelinde yas havası hâkim olurken, vatandaşlar taziye mesajlarıyla şehit ailelerine destek verdi.