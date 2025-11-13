İstanbul Kağıthane'de patlama: A Haber olay yerinde | Vali Gül açıkladı: Patlama doğalgaz kaynaklı! 1 yaralı var

Kağıthane'de şiddetli patlama: "Bomba patlamış gibi oldu"

Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu! İşte şehitlerimiz...

Bakanlığın açıklamasına göre şehit askerlerimizin isimleri şöyle:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı.