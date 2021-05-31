Son Dakika Deprem Mersin! Anamurda deprem! 4.3 büyüklüğünde deprem Güzelyurt Körfezi'nde meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli'den peş peşe son dakika açıklamaları geldi.

Son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Güzelyurt Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Mersin'in Anamur ilçesinde kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.





Deprem saat 09.23'te yerin 25.63 kilometre altında gerçekleşti.





Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.