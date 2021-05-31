Haberler Video Haber Videoları Son Dakika Deprem Mersin! Anamurda deprem! 4.3 büyüklüğünde deprem Güzelyurt Körfezi'nde meydana geldi

Son Dakika Deprem Mersin! Anamurda deprem! 4.3 büyüklüğünde deprem Güzelyurt Körfezi'nde meydana geldi

Son Dakika Deprem Mersin! Anamurda deprem! 4.3 büyüklüğünde deprem Güzelyurt Körfezi'nde meydana geldi
31.05.2021 10:04
Ana Sayfa 04:07
Film değil gerçek! Lastiklere...
Ana Sayfa 00:30
EDHO 197. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:12
MSB duyurdu! 1 Ocak'tan beri...
Ana Sayfa 01:46
PKK destekçisini konuşmacı...
Ana Sayfa 01:29
İBB'den suya yüzde 50 zam!
Ana Sayfa 04:16
TEM Otoyolu'nda zincirleme...
Ana Sayfa 02:06
Şampiyona coşkulu karşılama!
Ana Sayfa 06:28
Taksim Meydanı'nda kemerli...
Ana Sayfa 02:39
Korkunç kaza! Kırmızı ışık...
Ana Sayfa 00:45
Ömer Çelik: Atatürk ortak...
Ana Sayfa 01:17
Survivor 2021 106. Bölüm...
Ana Sayfa 00:30
Maraşlı 20. bölüm 2. fragmanı...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli'den peş peşe son dakika açıklamaları geldi.


Son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Güzelyurt Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Mersin'in Anamur ilçesinde kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.


Deprem saat 09.23'te yerin 25.63 kilometre altında gerçekleşti.


Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

#DEPREM: Mersin&#39;in Anamur ilçesi açıklarında saat 09.23&#39;te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

➡️ https://t.co/cofXSurHiN

&mdash; A F A D (@AFADBaskanlik) May 31, 2021

#DEPREM
AKDENIZ https://t.co/VlRRIhho2L
31.05.2021, 09:23:38 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 9.1 km#Kandilli

&mdash; Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 31, 2021

Haber Videoları