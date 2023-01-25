Son dakika haberine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi. İşte son durum!

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AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi.

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AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.01.25 15:37:07 35.8503 28.4935 30.3 -.- 5.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.25 14:13:00 36.7290 38.3450 3.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2023.01.25 13:38:35 36.8727 39.1255 3.3 -.- 1.6 -.- YAYGILI-HARRAN (SANLIURFA) İlksel

2023.01.25 12:48:29 39.3650 26.2462 12.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 12:41:45 36.2387 33.7030 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.01.25 11:57:27 39.5832 29.3900 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2023.01.25 11:52:28 39.3780 26.2533 5.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 11:30:17 36.0333 29.0625 17.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel



2023.01.25 11:22:15 39.3703 40.6813 5.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.01.25 11:06:24 37.8240 36.0778 3.3 -.- 2.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.01.25 10:40:59 37.9810 27.1808 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 10:40:20 38.4062 27.3022 10.4 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.01.25 10:27:47 40.5170 32.9443 7.6 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel

2023.01.25 10:06:12 35.2425 25.1953 2.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.25 09:20:42 40.6770 30.4037 15.7 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.25 09:12:11 39.2113 26.7248 5.0 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel

2023.01.25 09:06:11 37.8462 36.0493 6.9 -.- 2.7 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.01.25 08:31:29 38.5320 44.6412 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.01.25 08:21:23 37.7893 36.1017 1.4 -.- 2.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.01.25 07:20:40 39.3655 26.2687 6.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel