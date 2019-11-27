Haberler Video Son dakika: Denizli Çardak'ta deprem!

Son dakika: Denizli Çardak'ta deprem!

27.11.2019 00:11

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.11.26 23:03:24 37.8500 29.6000 5.0 -.- 3.6 -.- BOZKURT-DENIZLI Otomatik
2019.11.26 22:53:18 37.7735 27.1197 3.8 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.11.26 22:53:18)
2019.11.26 22:31:15 40.5903 28.9465 7.7 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.26 22:06:46 39.6882 29.2258 6.3 -.- 2.0 -.- OKCULAR-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.11.26 21:38:16 37.8463 29.6483 2.9 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.26 20:48:55 40.7202 27.3898 10.4 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.26 20:47:21 37.8712 29.6315 10.4 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.26 16:39:29 37.7627 27.1562 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 16:23:21 36.4268 27.2352 6.3 -.- 3.0 2.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.11.26 16:15:07 38.3388 38.9545 7.9 -.- 2.6 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.11.26 16:13:56 38.8948 26.6987 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.26 15:38:30 37.9997 26.9900 6.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 15:15:37 37.7732 27.0897 11.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları