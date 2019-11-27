Son dakika: Denizli Çardak'ta deprem! 27.11.2019 00:11

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.11.26 23:03:24 37.8500 29.6000 5.0 -.- 3.6 -.- BOZKURT-DENIZLI Otomatik

2019.11.26 22:53:18 37.7735 27.1197 3.8 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.11.26 22:53:18)

2019.11.26 22:31:15 40.5903 28.9465 7.7 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2019.11.26 22:06:46 39.6882 29.2258 6.3 -.- 2.0 -.- OKCULAR-HARMANCIK (BURSA) İlksel

2019.11.26 21:38:16 37.8463 29.6483 2.9 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.11.26 20:48:55 40.7202 27.3898 10.4 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.11.26 20:47:21 37.8712 29.6315 10.4 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.11.26 16:39:29 37.7627 27.1562 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.11.26 16:23:21 36.4268 27.2352 6.3 -.- 3.0 2.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.11.26 16:15:07 38.3388 38.9545 7.9 -.- 2.6 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2019.11.26 16:13:56 38.8948 26.6987 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.11.26 15:38:30 37.9997 26.9900 6.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.11.26 15:15:37 37.7732 27.0897 11.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel