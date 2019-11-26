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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

26.11.2019 21:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.35'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Kritik MGK toplantısı 4 saat sürdü. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.


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