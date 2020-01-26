Haberler Video Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş Elazığ depremi açıklaması
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş Elazığ depremi açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş Elazığ depremi açıklaması

26.01.2020 12:13

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
"Gayretlerimizin sahaya nasıl yansıdığını görerek geldik. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız.

Tüm kurumlarımızın anında her türlü konuda arama kurtarma olayı da lojistik anlamda beslenmesi barınması yangını ulaşımı her türlü destekleri 28 çalışma grubuna başladınız her birinize yürekten teşekkür ediyorum.

Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibari ile 35."

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