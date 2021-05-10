SON DAKİKA: CHP'li İBB'nin kayıp at skandalında kan donduran gerçek: Kayıp atlara kayıt dışı ilaç

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kaybettiği 978 atla ilgili CHP’li Adalar Belediyesi’nin, hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullanıldığı gerekçesiyle 11 bin 368 TL idari para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. İBB, geçtiğimiz hafta "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Adalar Belediyesi'nin, hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 11 bin 368 TL idari para cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı.



Adalar Sulh Ceza Hakimliği; Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ni 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ; ADALAR BELEDİYESİ'NE İKİ DEFA BASKINDA BULUNDU

Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'ün hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi'nin iki defa baskına uğradığı bildirildi.



ADALAR BELEDİYESİ VETERİNERİ MUSTAFA ÜN'ÜN KAYIT DIŞI İLAÇLAR KULLANDI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 2019 yılı sonu ve 2020 Mart ayında Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne baskın düzenlediği öğrenildi.





Baskında Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'ün kayıt dışı ilaçlar kullandığı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğu, bu atlardan 224'ünün öldüğü açıklanmıştı.



İŞTE O KARAR

Adalar Sulh Ceza Hakimliği; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ni 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



Mahkeme kararında; Adalar Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde denetim gerçekleştirildiği, yerinde yapılan denetimde, e-reçete sisteminde stoklarda mevcut olmayan 3 adet ürünün bulunduğu Control % 10 (4 adet), Keta-Control (15 adet) ve Rompun %2 (10 adet) ancak stok hareketlerinde 2018 yılında stoklarına aktarıldığı halde herhangi bir düşüm ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmediğinin tespit edildiğine dikkat çekildi.



Kararda şöyle denildi:

"İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince E-Reçete sisteminden yapılan kontrollerde Avromec-Fac, Vilmetin ve Kafedif isimli ürünlerin, 'Veteriner Tıbbi Ürün' olduğu, veteriner tıbbi ürün olmasına rağmen ve kullanım için hazır halde bulunan ürünlerin Bakanlık E-Reçete sisteminde belediye stoklarında yer almadı. Stok kayıtlarına işlenmedi, tedarik ve kullanımı dahi bildirilmedi. Sistemde kaydı bulunmadığı halde veteriner tıbbi ürünleri fiili olarak kullandığı, İTS ile fiili stoğunun uyumsuz olduğu tespit edildi."



"Veteriner tıbbi ürün niteliğinde olan ve Adalar Belediyesi'nin İTS stoklarında bulunmayan, işletmeye giren veteriner tıbbi ürün ve biyolojik ürünlere ait herhangi bir makbuz Müdürlük yetkililerine ibraz edilmedi. Veteriner tıbbi ürünlerin bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem takip kayıtları ile veteriner biyolojik ürünlerin sıcaklık kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi."



"5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 'Veteriner Sağlık Ürünleri ile İlgili Yaptırımlar' başlıklı 37. madde 1. fıkrası i bendinde; "Veteriner tıbbî ürünleri ile ilgili Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayan, veteriner tıbbî ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili esaslara uymayan onay sahibine, üretim yerlerine ve toptan satış depolarına yirmibin Türk Lirası, perakende satış yerlerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.." hükmü bulunmaktadır."



"Tarım ve Orman Bakanlığı'nca istenen kayıtların tutulmaması nedeniyle 5996 Sayılı Kanunu'nun 37. maddesinin 1. fıkrasının i bendi gereğince yasal artışlar neticesinde itiraz eden Adalar Belediyesi'ne haklı olarak 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmıştır."



Adalar Sulh Ceza Hakimliği; Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ni 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



CHP ADALAR İLÇE BAŞKANI VE ADALAR BELEDİYESİ VETERİNERİ YOĞUN İRTİBATI BULUNUYOR

Sabah'ın haberine göre, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüttüğü, Ali Ercan Akpolat'ın Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu ifade ediliyor.



Akpolat'ın, Adalar ilçesindeki atların bulunduğu alanlarda bulunması ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla fotoğraf çekmesi dikkat çekiyor.

"ATLARIMIZ, GEZİNTİ ALANLARINA KAVUŞTULAR"

Ali Ercan Akpolat'ın 12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: "Büyükada, İSPARK Tesisleri'nde 14 Blok'ta bulunan atlarımız, güzel çalışma neticesinde gezinti alanlarına kavuştular. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler"



"ATLAR GERÇEK HAYVANSEVERLERLE SAHİPLENDİRİLENE KADAR HİZMETE DEVAM"

Ali Ercan Akpolat'ın 13 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: "Atlar gerçek hayvanseverlerle buluşana (sahiplendirilene) kadar bıkmadan, yorulmadan hizmete devam. Bu arada en büyük teşekkürü hakeden emekçi kardeşlerimle bir fotoğraf çektirdik. Tabi ki sosyal mesafeyi koruyarak"

AKPOLAT, ATLARLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla birlikte çekildiği fotoğraflarını silmesi dikkat çekti.

ADALAR İLÇESİNDEKİ ATLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ İÇİN İBB YÖNETİMİNE YETKİ VERİLMİŞTİ

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atlarla ilgilenmesi dikkat çekici bulunuyor.

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ERDOĞAN: "İSTANBUL'UN ATLARINA DAHİ SAHİP ÇIKIP, HESABINI VEREMEYENLERİN DİĞER KONULARDA NELER YAPTIKLARINI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUZ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı. Başkan Erdoğan, İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mihal Sarıyıldız'ın, Adalar'daki 978 atın akıbetini sorması üzerine, Adalar'daki atların bir canlıya yakışmayacak şartlarda çalıştırılması ve muhafazasının uzunca bir süredir gündemlerinde olduğunu söyledi.



Bu konuda eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları rahmetli Kadir Topbaş ile Mevlüt Uysal'ın çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Erdoğan, şunları dile getirdi:



"Ancak bu hazırlıklar uygulanamadan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yönetim değişti. Ardından da hala ne olduğuna dair tatmin edici bir açıklamanın yapılamadığı müessif hadise yaşandı. Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneğidir.





Hadi konuşsanıza, niye konuşmuyorsunuz? Sesinizi çıkarsanıza, niye çıkarmıyorsunuz? Bu işin ideolojik boyutu olamaz. Hayvanlara acımanın ideolojik boyutu tam aksine olması lazım.. Nedir o? Hayvanı seveceksin ve onların bu ızdıraptan kurtulması için ne gerekiyorsa bunu yapacaksın. Bize haber geldi, İçişleri Bakanım beni aradı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da yanındaydı. Ben dedim ki, 'Ne gerekiyorsa yapalım.' Söyledikleri, 'Burada elektrikli araçlar kullanabilir miyiz?' Hayırlı olsun kullanın, yeter ki hayvanlar bu ızdırabı çekmesin. İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri, İstanbul halkıyla birlikte milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum."





99 AT KAYIP

16 Nisan 2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne gönderdiği iddia edilen 100 attan 99'unun kaybolduğu, bir atın da öldüğü ortaya çıktı.











ALTUNAY: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İHMALLERİ NEDENİYLE 978 AT KAYIP"

1 Mayıs 2021- AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullandı.

İBB: "ATLARIN ADALAR'DAKİ BAKIMI SÜRECİNDE ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE TOPLAM 224 AT ÖLMÜŞTÜR"

3 Mayıs 2021- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir."