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    • 08.05.2021 14:14
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası programında önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programında 81 ilden gençler video konferans yöntemi ile buluştu. Başkan Erdoğan, "Biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz." dedi. Salgına ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'dan gençlerle buluşmada önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programında 81 ilden gençler video konferans yöntemi ile buluştu. Başkan Erdoğan, "Biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz." dedi.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

    Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Normal hayata döneceğimiz günler yakın.

    Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
    Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.


    Başkan Erdoğan açıklamalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası programında önemli açıklamalar