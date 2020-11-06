Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Karalar, “Covid 19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Covid 19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin" dedi.

Zeydan Karalar, paylaştığı videoda da şunları söyledi:

"Yaptırdığım son Covid testi pozitif çıktı ama genel durumum iyi. Tedbir amaçlı gözetim altına aldılar. Doktor arkadaşlarımız biraz da ısrar ederek… Yine söylüyorum. Genel durumum iyi. Bir sıkıntı yok. Lütfen kendinize siz de iyi bakın, kendinizi iyi koruyun. En kısa sürede buluşmak dileğiyle."