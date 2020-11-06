ABD'de seçim kaosu sürüyor! Biden'a toplu oy iddiası ortalığı karıştırdı, Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi

3 Kasım'da ABD'de yapılan seçimlerin ardından oluşan kaos ortamı devam ediyor. Seçimi Joe Biden'ın önde götürdüğü belirtilirken, Donald Trump ve yanlıları ise seçimlere hile karıştırıldığını savunuyor. Trump'ın yanlıları Joe Biden'a toplu oy verildiğinin iddia edildiği bir görüntüyü sosyal medyada paylaşıma soktu. Twitter ise tıpkı Trump'a yaptığı gibi bu görüntüleri de sansürledi. Ülke genelinde sokaklarda da tansiyon yükselirken, Trump destekçileri ağır silahlarla sokaklarda poz verdi.

Amerika'da Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı henüz son bulmadı. Joe Biden, zafere adım adım ilerlerken Donald Trump seçimlerde hile yapıldığını savunuyor.

BIDEN'A TOPLU OY

Ölülere oy kullandırıldığını iddia eden Trump cephesinden yeni bir iddia daha geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kişinin bir polisin gözetimi altında Joe Biden'a toplu bir şekilde oy kullandığı görülüyor.

TWITTER YASAKLIYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada Trump destekçileri tarafından paylaşılsa da Twitter yönetimi bu görüntülerin paylaşılmasına engel getirmeye başladı.

Art arda yaptığı açıklamalarda, Demokratların oy çaldığını ve geçersiz olan oyları kendi hanelerine eklediğini savunan Trump'a, destek sokaktan geldi.





TRUMP'ÇILAR AĞIR SİLAHLARLA SOKAKLARDA

Amerikan medyasının son 2 gündür "Trump kaybederse sokaklarda kaos olur" uyarısı ete kemiğe büründü. Amerika'nın birçok eyaletinde protestoda bulunan Trump destekçileri olası kaos ihtimali üzerine ağır silahlarla sokaklarda poz verdi.