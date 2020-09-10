CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi. Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı.

ZEYDAN SAYIMI YİNELEMEDİ

Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.

İTİRAZ SONRASI CHP'Lİ İSİMLERDEN SALDIRI

Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren, Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı. Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya çalıştı. Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, hastaneye giderek Gökçe'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ay, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Toplantısı'na gündem dışı maddelerin getirildiğini belirterek gündem dışı maddelerin oylanmasındaki hukuka aykırılığa itiraz eden meclis üyelerine Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesinin saldırıda bulunduğunu söyledi. Ay, şöyle devam etti:

"Bu kavganın her şeyden önce Adana'mıza yakışmadığını ve son derece üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada şehrine hizmet etmek isteyen AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Burada Saimbeyli Belediye Başkanımız olan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis üyemiz olan Mustafa Şahin Gökçe'ye yapılan fiili bir saldırı var. Kendisinin şu anda hastanede kontrolleri devam ediyor. Bu olayları provoke eden ve bu olayların Adana'da yaşanmasına sebebiyet veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı şiddetle kınıyoruz. Bu olayların provokatörüdür. Eşkiya Adana'ya hükümdar olamaz. Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine yapılan bu saldırının baş mimarı Zeydan Karalar'ı kınıyoruz. Meclis hukuken yönetilir. Burası 'muz cumhuriyeti' değildir. Adana Büyükşehir Belediyesinin ve Adana'nın itibarını Zeydan Karalar'ın yerle bir etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yapılan bu hukuk dışı fiili davranışı da kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Eğer burada hem AK Partili hem de Milliyetçi Hareket Partili Adana Büyükşehir Belediyesi meclisi üyelerimizin bir tek kılına zarar gelirse bunun birinci müsebbibi Zeydan Karalar'dır. Bunu açıkça belirtiyoruz."

Saldıya uğrayan meclis üyelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AK Parti Adana İl Başkanı ve teşkilatımız olarak, bu zorbalığın hukuki çerçevede sonuna kadar takipçisi olacağız.



Adana'mıza bu kötülükleri yapanların, yaptıkları yanına kar kalmayacak! pic.twitter.com/IW1gHj7ITj — Mehmet Ay (@mehmetay01) September 10, 2020

"BU İŞİ PROVOKE EDEN ZEYDAN KARALAR'DIR"

BURASI KİMSENİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL

Ay, hiç kimsenin hukukun önünde kendisini tutamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı yapılan oylamayı saydırmayarak oldu bittiye getirmek suretiyle hukuksuz bir yönetim anlayışını Adana'ya dayatamaz. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Zeydan Karalar'ın bu tutumunu da şiddetle kınıyoruz. Bunun da hesabını her türlü platformlarda hukuk çerçevesinde sonuna kadar soracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti grubuna kalkmış her el ve her sözün şiddetle karşısındayız ve bunları telin ediyoruz, lanetliyoruz. Bu işi provoke eden Zeydan Karalar'ı da önce Adanalı vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum, daha sonra hukukun önünde ne gerekiyorsa bunun da mücadelesini sergileyeceğiz. Büyükşehir Belediye Meclisi Zeydan Karalar'ın babasının çiftliği değildir, burası Adana'nın meclisidir."