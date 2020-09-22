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    • 22.09.2020 09:52
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    'li kendisini eleştiren TV’yi satın aldırdı

    Başkan seçildikten sonra 2 bin 500 işçiyi kovan ’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı , yerel TV sahibine 3 milyon TL’lik ihale verdi. Kendisini eleştiren Koza TV’yi ise müteahhitlere satın aldırdı.

    Sabah
    Kendisini eleştiren TV’yi satın aldırdı
    'li Büyükşehir Belediye Başkanı , kentte müteahhitlik yapan bir yerel televizyonun sahibine 3 milyon liralık ihale verdi. Karalar, başka bir müteahhite de, kendisini eleştiren yerel Koza TV'yi satın aldırdı. Karalar'ın özellikle bu konuda belediye ile iş yapan müteahhitleri seçmesi dikkat çekiyor.

    İddiaya göre Karalar, CHP milletvekilleri ve kendisinin sürekli boy gösterdiği, Adana'da uzun yıllardır yayın yapan Kanal A televizyonun ortaklarından olan Erdem Yılmaz ile Yavuz Yılmaz'a ait şirkete, Çatala İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin filtre tamir, bakım ve onarım yapım işini verdi.


    KENDİSİNİ ELEŞTİREN KANALI SATIN ALDIRDI
    İhaleyi yaklaşık 3 milyon TL'ye alan Erdem Yılmaz ve Yavuz Yılmaz'ın sahibi olduğu Kanal A televizyonu adeta CHP'lilerin ikinci adresi. Öte yandan uzun süredir CHP'yi ve belediye başkanı Zeydan Karalar'ı sert bir şekilde eleştiren Koza TV'nin de 3 milyon TL karşılığında yine belediye ile iş yapan müteahhit grubu tarafından satın alındı.

    Kayıtlarda, televizyonun sahibi olarak CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in muhasebecisi görülüyor.

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