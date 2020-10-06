



İNDİRİM DEDİ ZAM YAPTI

Seçimden önce 'Mersin, tüm zamanların en ucuz suyunu içip kullanacak' diyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, zamlarla, su kesintileri ile Mersinlileri isyan ettirdi. Seçer, Mersin Limanı'nın kuzeyindeki 19 dönümlük alanda, Yenilikçi Ticaret Bölgesi projesi hayata geçireceğini duyurmuştu. Ancak bu seçim sözü havada kaldı. Yine Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanında yapılacak olan otopark için, "Kentin yıllardır çözülmesi beklenen otopark sorunu için düğmeye bastık" diyen Seçer'in bu projesi de sözde kaldı. Belediyede çalışan binlerce işçiyi işten çıkartan Seçer, üniversitede dağıttığı prezervatif ile gündeme gelmişti.

BOLU'DA 67 VAAT, SIFIR İCRAAT

Bolu'da, seçimi kazanınca Türk Bayrağını ve Kuran-ı Kerim'i öperek göreve başlayan CHP'li Tanju Özcan, 67 maddeden oluşan vaatlerini açıkladı. İlk icraatı ise 127 işçiyi kapının önüne koymak oldu. Hiç bir vaadi gerçek olmadı.

70 PROJE VAAT ETTİ, SIFIR ÇEKTİ

Seçim öncesi 70 proje vaat eden CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kendisinden önce başlatılan projeleri bile devam ettiremedi. Vatandaşın beklentilerini boşa çıkaran Ekicioğlu, söz verdiği su ve ulaşım indirimini de gerçekleştiremedi. Seçim öncesi vaatleri arasında yer alan "Benim Şehrim Benim Fikrim" adlı projesiyle Kırşehirlilere, "Belediyenin parasını nereye harcayacağımızı siz belirleyeceksiniz" diyen Ekicioğlu, bu sözünü de tutmadı. Seçildikten sonra halka fikrini sormak bir yana, halkın taleplerine de kulaklarını tıkadı. Kırşehir belediyesinin borç bilgilerinin yer aldığı tabloyu belediye binasına astıran Ekicioğlu'nun borç tablosunda yaptığı matematik hatası sosyal medyada eleştirildi. Sosyal medyada vatandaşlar "Dört tane rakamı bile alt alta toplayamayanlara belediye nasıl emanet edilir" diyerek tepki gösterdi.



