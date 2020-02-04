Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık |Video 04.02.2020 16:04

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:



Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık. Elazığ ili genelinde yüzde 85'i tamamlamış durumdayız hasar tespitinin. Yerinde kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Elazığ ilinde belirlediğimiz üç rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık. Çalışmada sona gelindi. Hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmamızı sürdürüyoruz.







YIKILACAK BİNA SAYISI

441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600. Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz.