Son dakika: Ceren Damar davasına iğrenç savunmasıyla damga vuran avukat Vahit Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlatıldı 22.02.2020 14:40

Son dakika... Ankara Barosu yönetim kurulunun akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili olarak disiplin soruşturması kararı aldığı öğrenildi. Sanık ile maktule arasında ilişki olduğunu iddia eden Bıçak, “Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” sözleriyle tepki çekmişti.

Bıçak'ın savunmasında kullandığı büyük tepki çeken Şener ile ilgili ifadeleri soruşturma konusu yapılacak. Baronun 7 Ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak Bıçak'ın müvekkilinin cezaevinden baro yönetimi hakkında "Savunma hakkım kısıtlanıyor" dilekçesi gönderip suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

SAVUNMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bıçak'ın Şener'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk gününden itibaren yaptığı savunmalar, sosyal medyada cinayetle ilgili paylaştığı ve sonradan cinayetle ilgisini olmadığını savunduğu mesajları büyük tepki çekti.

Dünkü karar duruşmasında Şenel'in 15 Temmuz'u desteklediğinden müvekkilinin öldürme kastı olmadığına kadar uzanan, Şenel'i ve ailesini rencide eden ifadeler kullanan Bıçak, yine büyük tepki yarattı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu Bıçak'ın savunma sınırını aştığı değerlendirilen sözlerini bugünkü toplantısında değerlendirdiği bildirildi. Yönetim kurulunun bu sözlerle ilgili olarak savunma sınırının aşılarak meslek kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılması kararı aldığı bildirildi.





Baronun 7 ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak bu soruşturmayla ilgili olarak Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse dün mahkûm edilen Hasan İsmail Hikmet savcılığa gönderdiği dilekçede baroyu savunma hakkını kısıtlamaya çalışmakla suçladığı anlaşıldı. Ankara Barosu'nun hem 7 Ekim'de hem bugün açtığı soruşturmaları ayrı ayrı karara bağlayacağı öğrenildi.