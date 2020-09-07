Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında kararlar açıklandı!

07.09.2020 17:01

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan'da görülen Suudi Gazeteci olan ve İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti davasında karar çıktı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle yargılanan 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. Mahkeme kararıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

PRENS SELMAN CİNAYETİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.