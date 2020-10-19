Son dakika: Bursa'da hesap kavgası kamerada: Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı

Son dakika haberine göre, Bursa’da eğlence mekanında garson ile müşteri arasında hesap tartışması çıktı. Diğer müşterilerin kavgaya dahil olmasıyla sandalye, şişe ve yumruklar havada uçuştu. Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, olaylara karışıp maske ve mesafe kurallarına uymayanlara 7 bin 200 lira ceza kesildi.