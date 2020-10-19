Sözcü yazarı Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun 75 yaşında hayatını kaybetti. Bekir Coşkun, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun 75 yaşında hayatını kaybetti. Coşkun, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Sözcü gazetesi ölüm haberini "Türk basının usta ismi, gazetemizin yazarı Bekir Coşkun hayata gözlerini yumdu," diyerek duyurdu.

BEKİR COŞKUN KİMDİR

Bekir Coşkun, 1945 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı.

Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1974'te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978'de Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy'dü.

1987'de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet gazetesinde geçti. Yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktaydı. "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako".

Köpeği Pako'nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımladı. TRT'de yayınlanan "Pako'ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alındı.

Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinden ayrıldı.

Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazdı. Coşkun 14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesi kadrosuna katılmıştı.