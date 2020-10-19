SON DAKİKA: Avcılar’daki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve soplarla çifte saldırdıkları görülüyor. Taraflar arasında önceden husumet olduğu kaydedilirken gözaltına alınan 3 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olay sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre 2 komşu arasında 'araç yerime park ettin' meselesi yüzünden baltalı kavga çıktı. Kavgada karı koca 2 kişi baltalı saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, komşuların birbiriyle kavga etmesi şahıslardan birisinin diğerine baltayı vurması yer aldı.