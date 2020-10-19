SON DAKİKA: Avcılar’daki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve soplarla çifte saldırdıkları görülüyor. Taraflar arasında önceden husumet olduğu kaydedilirken gözaltına alınan 3 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.