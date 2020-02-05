Son dakika haberine göre, Beyazıt Tramvay Durağı yakınında, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada bir süre aksayan tramvay seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son dakika: Beyazıt'ta tramvay yolunda kaza!05.02.2020 00:05
- Son dakika: Beyazıt'ta tramvay yolunda kaza!
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