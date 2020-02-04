Kılıçdaroğlu’ndan Kızılay yalanı! Girdiği çadırı bile görmemiş 04.02.2020 22:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya’daki deprem incelemelerini anlatırken Kızılay'ı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu. 2 gün deprem bölgesinde kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim” dedi. Kılıçdaroğlu'nun Kızılay’ı karalamak için kullandığı sözlerinin aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıktı.