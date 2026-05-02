Türkiye’nin nüfus alarmı: "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu" ile büyük seferberlik
Başkan Erdoğan’ın konuşmasındaki en dikkat çekici nokta, nüfusun yaşlanma hızının Avrupa’dan daha tehlikeli bir boyuta ulaşması oldu. "Sofralarımızda yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi" sözüyle tablonun vehametini özetleyen Erdoğan, bu gidişata dur demek için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla verilen evlilik kredilerinin kapsamının genişletilmesi, çalışan annelere yönelik esnek çalışma ve doğum izni düzenlemeleri ile çocuk sayısına göre artan maddi yardımlar bu yeni dönemin lokomotifi olacak.