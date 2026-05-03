Trafikte saldırının bedeli ağır oldu: Esenyurt’ta 3 sürücüye ceza yağdı

tanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt'ta trafikte kavga eden iki motosiklet ve bir otomobil sürücüsünün görüntülerinin ardından harekete geçti. Yapılan incelemeler ve plaka tespit çalışmaları sonucunda motosiklet sürücüleri Ö.Y. (19), M.R.K. (28) ve araç sürücüsü M.B. (46) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Rekor idari para cezası

Yakalanan şahıslara; "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek", "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Kırmızı ışık kuralına uymamak" ve "Saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 366 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet sürücüleri Ö.Y. ve M.R.K.'nın araçları 60 gün süre ile trafikten men edilirken, sürücü belgelerine de aynı süreyle el konuldu.