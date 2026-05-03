Halfeti’de sahipsiz köpek dehşeti: 70 yaşındaki adamı turistler kurtardı!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezine gitmek üzere evinden çıkan 70 yaşındaki Abdulkadir Karakuş, yol kenarında minibüs beklediği esnada yanına yaklaşan sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin hamlesiyle sırt üstü yere düşen Karakuş; ayağından, kolundan ve kafasından ısırılarak ağır yaralandı.

Turistler yardıma koştu

Saldırının devam ettiği sırada yoldan geçen bir tur otobüsü şoförü durumu fark etti. Aracını hemen yol kenarına park eden şoför ve otobüsteki turistler, hep birlikte müdahale ederek köpeği yaşlı adamdan uzaklaştırmayı başardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Karakuş'u ilk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"Belki hayatta olmayabilirdim"

Hastanenin acil servisinde yaşadığı dehşeti anlatan Abdulkadir Karakuş, köpeğin kendisine saldıracağını tahmin etmediğini belirterek, "Bir anda saldırınca yere düştüm. Tur otobüsü şoförü ve turistler beni fark edip kurtardı. Onlar olmasaydı belki şu an hayatta olmayabilirdim" ifadelerini kullandı.