Konya’da film gibi kuyumcu soygunu: Kaza yapınca altınları yola saçtılar!

Konya'nın Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda sabah saat 05.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki motosikletle iş yerine gelen kar maskeli 4 şüpheli, vitrinde bulunan yaklaşık 1 kilogram ziynet eşyası ile 5 milyon TL nakit parayı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaçarken kaza yaptılar

Hırsızlığın ardından kaçışa geçen şüphelilerin kullandığı motosikletler, Yunus Emre Kavşağı'nda birbirleriyle çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu çalınan altınların bir kısmı yola savrulurken, şüpheliler motosikletleri ve malzemeleri olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Durumu fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürmeye başladı.

Adana girişinde yakalandılar

Polisin titiz takibi neticesinde, çok sayıda suç kaydı bulunan D.A.K. (17) ve D.Ç. (23), Adana girişinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçış güzergahlarında yapılan detaylı aramalar sonucunda, çalınan altın ve paralar boş bir arazide üzeri odunlarla kapatılmış halde gizlenmiş vaziyette bulundu.

Altınlar sahibine teslim edildi

Ele geçirilen altın ve paralar muhafaza altına alınarak sahibine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili firari durumda olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.