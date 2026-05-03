Zonguldak'ta soba faciası: Yaşlı çiftin evi küle döndü!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Yukarıhocalar Köyü'nde, gece saat 02.30 sularında büyük bir yangın felaketi yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yüksel ve Şerife Ünal çiftinin ikamet ettiği evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

Müdahale ulaşım nedeniyle gecikti

Köyün ilçe merkezine uzak olması ve coğrafi koşullar nedeniyle itfaiye ekipleri adrese ulaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin bölgeye ancak saat 04.00 civarında varabildiği öğrenilirken, bu süre zarfında köylüler alevleri kendi imkanlarıyla söndürmek için seferber oldu. Ancak yoğun çabalara rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

Ev tamamen enkaz yığınına döndü

Çevre ilçelerden gelen destek ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaşlı çift alevlerin arasından sağ kurtulmayı başardı. Ancak yangın sonunda Ünal çiftinin yaşadığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerinin enkaz yığınına dönmesini izleyen çift, büyük bir keder yaşadı.