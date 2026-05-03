İzmir’de kahreden yangın: 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İzmir'in Konak ilçesi Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta bulunan üç katlı bir binada, dün akşam saat 22.50 sıralarında yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üçüncü katındaki dairede çocukların bulunduğu sırada, elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ivedilikle ekiplere bildirdi.

1,5 yaşındaki çocuk can verdi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan evde mahsur kalan çocukları kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Evde bulunan dört çocuktan 2'si vatandaşlar, 1'i ise itfaiye erleri tarafından dumanların arasından çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evde bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Üç çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan ve hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen diğer 3 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.