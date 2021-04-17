Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılışında konuştu: ''Hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz''

Son dakika haberi! Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı. Hasankeyf-2 Köprüsü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak. Başkan Erdoğan açılışa videokonferansla katıldı. Erdoğan, "Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır." şeklinde konuştu. Erdoğan "İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna, her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler" açıklamasında bulundu.









Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.



TİCARETE ÖNEMLİ KATKI SUNACAK

Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz.





(Hasankeyf-2 Köprüsü) Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır.









TAKOZ SİYASETİNE RAĞMEN DEVAM!

Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.





Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz.



Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik.









ULAŞTIRMA ALANINDA REKOR

Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık.





Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüzbinlerce yabancı, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor.



KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor.



EKONOMİK GELİŞMELER

İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz."

Hasankeyf-2 Köprüsü bugün açılıyor







DİCLE NEHRİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.







UZUNLUĞU 1001 METRE

Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.



29 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Hibrit tasarım anlayışıyla yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü, zaman ve yakıttan yıllık 29 milyon liralık kazanç sağlayacak.





Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.



Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi.